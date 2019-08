Da Canterbury a Roma, il vicesindaco di Siena Corsi dÃ  il benvenuto a Gianpaolo Fattori

Da Canterbury a Roma, il vicesindaco di Siena Corsi dà il benvenuto a Gianpaolo Fattori

Uno dei tedofori dei Giochi Olimpici invernali 2018 sta percorrendo i 1.700 chilometri della Via Francigena



Gianpaolo Fattori, uno dei diciannove tedofori italiani dei XXIII Giochi Olimpici invernali 2018 di Pyeongchang nella Corea del Sud, nonché testimonial della passata edizione della World Francigena Ultramarathon, ha scelto di affrontare un’altra sfida. Ripercorre per intero i 1.700 km della Via Francigena da Canterbury a Roma.



Dopo 63 giorni di viaggio, oggi ha fatto tappa nella città del Palio dove, nel pomeriggio, ha incontrato il vicesindaco Andrea Corsi. «Un’opportunità di confronto - afferma Corsi - con chi ha fatto dell’impresa sportiva, il manifesto di quel ‘turismo lento’ che l’amministrazione sta portando avanti con iniziative concrete volte alla valorizzazione del nostro territorio, e a trasformare la Via Francigena in un percorso di eccellenza slow, da vivere a piedi e in bicicletta. Un lavoro di squadra che ha coinvolto Comuni e Associazioni per una conservazione e un miglioramento del reticolo di strade bianche che si potrà toccare con mano proprio in occasione della prossima edizione della camminata sull’antico percorso di Sigerico, il 12 e 13 ottobre».