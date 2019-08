Comune di Siena: ''Uscita del Comune dal progetto Treno Natura fake news di Valentini''

"In merito alle dichiarazioni del consigliere Valentini apparse sulla stampa e sui social relativamente ad una eventuale uscita del Comune di Siena dal progetto del “Treno Natura”, l'Amministrazione ci tiene a sottolineare che si tratta di una fake news". Così una nota del portavoce del sindaco di Siena."Il Comune di Siena - prosegue la nota dell'Amministrazione comunale - continuerà ad investire sul "Treno Natura", che rappresenta per la città e tutto il territorio senese un progetto di assoluta eccellenza.Il fatto che il Consiglio comunale, nell'ultima seduta di luglio, abbia deliberato la dismissione della propria partecipazione in Terre di Siena Lab, soggetto al quale altri Comuni hanno affidato la gestione del servizio per il biennio 2019 e 2020, non significa affatto voler fare un passo indietro sul "Treno Natura". Lo dimostra oltretutto il fatto che le date "storiche" per Siena, concomitanti con il Mercato nel Campo di dicembre, sono già state confermate sia per l'anno in corso sia per l'anno prossimo."“Il Comune di Siena sta piuttosto già lavorando ad un rilancio del progetto su basi più solide - spiega l'assessore al turismo e commercio Alberto Tirelli -, per il quale metterà a disposizione degli altri Comuni la propria struttura, al fine di non dover ricorrere ad affidamenti esterni per la gestione del servizio e diminuire di conseguenza, per tutti, quei costi di gestione che quest'anno, in particolare, sono stati una delle cause della considerevole riduzione del numero di corse, in tutta la provincia, rispetto al calendario del 2018.L'Amministrazione non mollerà di un millimetro sul nuovo corso che sta cercando di dare alla città – prosegue Tirelli - anche nel riaffermare quel legame con i territori che la circondano, che troppo spesso in passato sono stati lasciati soli. Valorizzare davvero i cammini, il cicloturismo e tutto il "turismo lento", compreso naturalmente il "Treno Natura", in uno spirito di collaborazione e servizio verso le realtà più piccole, rappresenta la più importante scommessa che stiamo facendo”.