L'ambasciatore della Colombia Gloria Isabel Ramirez Rios in visita a Siena

La società Siena in Vetrina e l’associazione industriali Toscana sud, venerdì 16 agosto, in occasione del Palio dell’Assunta, ospiteranno a Siena Gloria Isabel Ramirez Rios, ambasciatore in Italia della Colombia.



La visita dell’ambasciatore Ramirez Rios, oltre a dare l'oppurtunità di far conoscere Siena e le sue bellezze, fornirà l’occasione per organizzare nei prossimi mesi un incontro con gli operatori economici senesi.