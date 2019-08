La Guardia di Finanza di Siena intensifica i controlli antidroga in tutta la provincia

Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno intensificato i controlli nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutta la provincia e, in particolare, nel capoluogo cittadino anche con l’ausilio delle unità cinofile.I controlli hanno interessato, prevalentemente, i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, le maggiori arterie stradali di accesso alla città, nonché le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali la stazione ferroviaria e i capolinea degli autobus.Questa volta ad esser colto in difetto è stato un insospettabile 45enne di origini svizzere, rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri nella zona delle aree di transito dei terminal. Alla richiesta di esibizione dei documenti d’identità da parte dei finanzieri, l'uomo si è mostrato particolarmente nervoso fin tanto da indurre i militari ad eseguire un controllo più approfondito. Il sospetto si è rivelato fondato, i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto 10 grammi di marijuana occultati all’interno di un marsupio. A seguito dell'esito della perquisizione, l'uomo è stato segnalato alla locale Prefettura e lo stupefacente è stato sequestrato."Tali tipologie di controlli, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo - spiegano i finanzieri senesi -, testimoniano ancora una volta il costante presidio attuato dalle fiamme gialle senesi su tutto il territorio di competenza, a tutela in particolare dei più giovani, della salute ed incolumità pubblica.Il dispositivo di controllo economico del territorio proseguirà incessantemente anche nei giorni a venire in tutta la provincia."