Siena, da martedÃ¬ 13 agosto consegna dei tesserini venatori

Dal martedì 13 agosto, seguendo le indicazioni della Regione Toscana, saranno consegnati a Siena i tesserini venatori per la stagione 2019/2020.Per il ritiro i tesserati dovranno rivolgersi alle associazioni di appartenenza (Federcaccia, A.R.C.I Caccia, ENAL-Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia), nelle rispettive sedi di Siena.I cacciatori non iscritti alle associazioni venatorie possono ritirare il tesserino (non più di tre per ogni richiedente) negli uffici del Comune di Siena, Servizio Polo per il cittadino e imprese, in via del Fosso di sant'Ansano, 10, dal 13 agosto al 13 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17; dal 16 settembre il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13, e il giovedì sempre in orario 15-17.I richiedenti dovranno portare: Porto d'armi in corso di validità; ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa regionale per l'esercizio venatorio; eventuale attestazione dell’iscrizione all'ATC; il tesserino giallo allegato alla licenza di caccia e quello relativo alla precedente stagione venatoria, o la ricevuta dell'avvenuta restituzione.