Servizi infanzia, Forza Italia: ''Non Ã¨ stata presa alcuna decisione in merito!''

"Il gruppo consiliare di Forza Italia, senza voler alimentare alcuna polemica o strumentalizzazione, intende rafforzare con queste parole quanto affermato dall’assessore all'Istruzione Biondi Santi in merito alla presunta statalizzazione delle scuole dell’infanzia. Non è stata presa alcuna decisione in merito!" Così un intervento di Maria Concetta Raponi, Orazio Peluso e Lorenzo Loré."E’ a tutti noto il livello di eccellenza dell’offerta educativa della quale i nostri ragazzi possono godere a Siena grazie anche alle ottime competenze delle nostre insegnanti.E l’attività dell’Amministrazione comunale sta andando proprio nella direzione di consolidare e irrobustire questo settore strategico: da una parte nessuna esternalizzazione ma appalto di alcuni servizi di cucina e di custodia con conseguente indicazione degli obiettivi e delle linee guida da parte del Comune nel bando di gara, dall’altra l’assunzione a tempo indeterminato di otto educatrici.Questo è il progetto che la Giunta ha condiviso con tutta la maggioranza negli ultimi consigli comunali e che Forza Italia ancora oggi approva e sostiene."