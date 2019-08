I Vigili del Fuoco sono intervenuti presso l'Archivio di Stato di Siena in via Banchi di Sotto per un principio di incendio nella sala della Biccherne di Palazzo Piccolomini. Dall'incidente, causato da un corto circuito che ha fatto scattare l'allarme, non si sono fortunatamente generate le fiamme ma sono stati comunque evacuati dipendenti e visitatori. I Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione ed è probabile che l'Archivio rimanga chiuso precauzionalmente nella giornata di domani.