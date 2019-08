Per Siena chiede le dimissione di Maurizio Forzoni

"Maurizio Forzoni, ancora lui. Il consigliere comunale (nonché provinciale) di Fratelli d’Italia, si è esibito in un’altra bravata: il lancio di una bottiglia d’acqua al passaggio di cavalli e fantini, nel corso dell’ultimo Palio, dai palchi del Comune." Così l'inizio di un intervento di Per Siena."Ecco un bel modo di approfittare di un privilegio e di dare il buon esempio, nella veste di rappresentante del popolo. Appena pochi mesi fa, Forzoni aveva pubblicato un post inneggiante alla X Mas e al fascismo: era il 25 aprile. La misura è colma. A poco più di un anno dalla sua elezione questo basta e avanza perché Forzoni, per un atto di decenza, si assuma le sue responsabilità fino in fondo, rassegnando le dimissioni. Deve compierlo lui, questo gesto di dignità, perché dal sindaco è arrivata una semplice richiesta al Questore di applicare il Daspo nei suoi confronti. Tra l’altro, se Forzoni fosse stato sui palchi per conto della sua Contrada, avrebbe creato gravi ripercussioni anche ad essa. Una giustizia paliesca che applica due pesi e due misure, e un consigliere comunale irresponsabile, sono gli indizi che fanno la prova del profilo di questa Amministrazione comunale. "