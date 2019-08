Lancio bottiglia da parte di Forzoni al Palio, Pd: ''Deprecabile fatto''

Nota congiunta della Segreteria dell’Unione Comunale cittadina e del Gruppo consiliare PD

"Con nota del Comune di Siena del 23 agosto si è avuto notizia a mezzo stampa della sanzione pari a Euro 500 - come da Ordinanza Sindacale n.76 lettera E del 4/07/2019 - al consigliere Maurizio Forzoni, per il “deprecabile fatto avvenuto durante lo svolgimento della corsa del Palio del 16 agosto 2019”, e della richiesta di Daspo relativo alla manifestazione del Palio." Così una nota congiunta della Segreteria dell’Unione Comunale cittadina e del Gruppo consiliare PD."Rincresce, perché una cosa così a Siena non si addice ad un Consigliere Comunale che ricopre anche il ruolo di Capogruppo, Presidente di commissione, nonché membro della Commissione di studio per la revisione del Regolamento per il Palio; ed allo stesso tempo: Consigliere Provinciale nominato punto di riferimento per i rapporti con la città di Siena. La disciplina e l’onore richiesta dalla Costituzione ai nostri rappresentanti è esempio e riferimento per tutti.Lontani da polemiche e inutili strumentalizzazioni, invitiamo però il consigliere Forzoni ad assumersi le proprie responsabilità, rassegnando le dimissioni. Inoltre sollecitiamo la maggioranza di cui è espressione il consigliere e il Sindaco a sostenere la richiesta di dimissioni."