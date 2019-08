Siena, fulmine colpsce la chiesa di Santa Regina

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 21 in località Santa Regina, nel Comune di Siena, per una verifica di stabilità del campanile della chiesa.Il personale dei Vigili del Fuoco, dopo un accurato sopralluogo, ha constatato la presenza di danni riportati per la caduta di un fulmine sull'antica struttura muraria della cella campanaria, con pericolo di caduta di elementi costruttivi. Per questo motivo si è provveduto ad interdire l'accesso al luogo di culto. Non si segnalano danni a persone.