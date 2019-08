Servizi educativi comunali, intervento del Pd di Siena

"Ci sono solo poche settimane alla riapertura delle scuole e ancora non sono chiare a nessuno le vere intenzioni dell’Amministrazione riguardo al futuro dei plessi comunali. Le poche notizie che si possono apprendere dalla stampa cittadina attraverso i comunicati dell'assessore o di alcuni consiglieri di maggioranza rimangono nebulose. Nella stessa maggioranza si iniziano a notare posizioni contrastanti sull'argomento." Così un intervento dell'Esecutivo Partito Democratico Unione Comunale di Siena."La domanda rimane una sola: l'esternalizzazione in atto è solo il primo passo di un percorso di ridimensionamento dei servizi all'infanzia? Quali saranno i futuri passaggi? Ci teniamo a precisare che l'appalto di un servizio comunale è proprio l'esternalizzazione di questo o, per spiegarci meglio, il passaggio ad un ente esterno al comune: dalla gestione diretta a quella di un terzo. Non ci piace che l'assessore Biondi Santi si nasconda dietro ai sinonimi, ci piacerebbe invece capire perché rinunciare al primato della scuola nei servizi del Comune ai nostri cittadini.L’aggiudicazione ad un terzo rispetto alla gestione diretta comporta da sé una riduzione di tutti i diritti in gioco e della qualità totale del servizio educativo.Chiediamo inoltre chiarezza anche per quanto riguarda la statalizzazione: notizie diverse da comunicato in comunicato. Prima si parla di lettere al Ministero e poi di paure infondate. Le scuole comunali, il personale, i bambini, i genitori e i cittadini tutti si meritano che su questa vicenda venga fatta luce al più presto. La comunità scolastica e la cittadinanza e le organizzazioni si stanno muovendo spontaneamente e con decisione, perché è in ballo uno dei segni distintivi della civiltà della nostra Città’. Questo richiamo di attenzione e di chiarezza dei cittadini è un segnale per tutti, soprattutto per le forze che oggi governano Siena. Il PD, insieme al gruppo consiliare, continuerà su questa questione a non dare "tregua" all'amministrazione comunale, chiedendo di rivedere le sue scelte per non smantellare un servizio di eccellenza."