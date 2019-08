Siena, approvato progetto per il consolidamento del ponte di Ravacciano

Ammonta a 300mila euro l’intervento necessario al risanamento conservativo del ponte di Ravacciano previsto dal progetto approvato ieri dalla Giunta comunale di Siena.



A seguito del distacco, verificatosi lo scorso novembre, di alcune parti di calcestruzzo e intonaco il Ponte, costruito negli anni 1948-49 a sostituzione del precedente distrutto dai tedeschi nel 1944, era stato prontamente messo in sicurezza dai tecnici comunali, e commissionato un incarico per la valutazione statica delle strutture portanti con conseguente progettazione dell’intervento che si sarebbe reso necessario.



"Dalle varie analisi effettuate e dai risultati emersi – informa l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Sportelli – il professionista ha predisposto un progetto definitivo dei lavori di restauro per il consolidamento statico della struttura che, negli anni, ha subito una serie di stress a causa dell’azione usurante da parte dell’acqua meteorica e dell’incisività, sempre maggiore, del traffico veicolare. I lavori di rinforzo delle parti portanti prevedono l’applicazione di materiali fibrorinforzati a matrice polimerica, oltre ad una serie di interventi migliorativi tesi alla risoluzione delle infiltrazioni provenienti dalla sovrastante pavimentazione bitumata, e all’alleggerimento del pacchetto fondazione-asfalto".