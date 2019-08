Trovato positivo all'alcool-test: patente ritirata e denunciato

La notte del 27 agosto scorso, durante l’esecuzione di un posto di controllo stradale, un 46enne è stato fermato dalla Guardia di Finanza alla guida di un’auto.L’uomo, originario della provincia di Napoli ma residente a Chiusi, è apparso in palese stato di ubriachezza ed è stato quindi sottoposto ad alcool-test, dal quale è risultato un tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale (come noto, tra 0,5gr/lt e 0,8 gr/lt la sanzione è di natura amministrativa) e ricompreso nell’ipotesi più grave (oltre 1,5gr/lt).I militari delle Fiamme Gialle hanno quindi immediatamente ritirato la patente di guida e consentito che il veicolo, intestato ad un parente, fosse recuperato dal proprietario.Il nominativo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Siena per l’ipotesi di reato contravvenzionale prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada (“guida in stato di ebbrezza”): l’uomo rischia fino ad un anno di arresto e la sospensione della patente fino a due anni."La Guardia di Finanza vanta una competenza esclusiva in materia economica e finanziaria - spiegano le Fiamme Gialle senesi - ma agisce in tutti i settori dell’ordinamento quale polizia giudiziaria, amministrativa e di pubblica sicurezza.I posti di controllo stradali eseguiti dal Corpo sono rivolti principalmente alla prevenzione e repressione di violazioni sulla circolazione dei beni e delle merci, a contrasto di ogni forma di commercio illecito e a tutela del mercato dei beni e servizi in generale.Nell’ambito di tali controlli, che nel periodo estivo sono stati oggetto di una significativa intensificazione sull’intera provincia di Siena, i militari vigilano anche sul rispetto della normativa prevista dal Codice della strada.L’impegno della Guardia di Finanza di Siena prosegue, incessantemente e in ogni comparto dell’ordinamento, al fine di garantire e difendere la sicurezza, economica e fisica, di tutti i cittadini senesi."