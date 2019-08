Siena, alla guida con patente revocata: contravvenzione di 5.000 euro e auto sequestrata

Le volanti della Questura di Siena, ieri sera, giovedì 29 agosto, nella zona della stazione ferroviaria, hanno fermato per un controllo una Mercedes, alla cui guida si trovava un 24enne kosovaro residente nella provincia senese.Dal controllo approfondito sui documenti i poliziotti hanno accertato che la patente di guida era stata revocata dalla Prefettura di Siena a gennaio. Nonostante avesse avuta la patente sospesa per eccesso di velocità, infrazione al Codice della Strada commessa a novembre dell’anno scorso, senza remora alcuna aveva continuato a guidare durante il periodo di sospensione ed a gennaio di quest’anno era infatti incappato in un altro controllo della Polizia che aveva portato alla revoca del documento.Nei confronti del giovane, pertanto, gli operatori della volante, accertata la grave violazione, hanno elevato una pesante contravvenzione di oltre 5.000 euro mentre l’autovettura è stata sottoposta a fermo per tre mesi.