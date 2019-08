Siena, sale sul bus e strappa collana ad una turista: arrestato dalla Polizia per rapina

Alle 9.15 di oggi, sabaro 31 agosto, la Sala Operativa della Questura di Siena ha ricevuto la chiamata da un passeggero del bus che collega Rosia al capoluogo, che riferiva di una rapina messa in atto da un giovane in danno di una turista olandese.Gli equipaggi della Squadra mobile e delle Volanti, hanno raggiunto il pullman, bloccato e a porte chiuse, a Costalpino.I poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza l’autore, successivamente identificato in un 23enne del Gambia, S.M., beneficiario di un programma di protezione internazionale, residente a Caserta ma da poco domiciliato nella provincia senese.Gli agenti hanno appreso che l'uomo era salito a bordo del pullman da una fermata di Costalpino e si era seduto dietro ad una coppia di turisti olandesi e repentinamente aveva messo le mani al collo della donna strappandole la collana d’oro. Alla reazione della donna non aveva esitato a colpirla con pugni sino a quando un altro passeggero, suo connazionale e regolarmente residente, era riuscito a frapporsi e ad allontanarlo dalla malcapitata fino all’arrivo della Polizia.Nella circostanza anche l’autista del mezzo pubblico si è attivato prontamente, unitamente ad altri passeggeri, per chiamare il 113 e per bloccare le porte del mezzo.Il 23enne, condotto in Questura, viste le evidenti responsabilità, è stato tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione del Pubblico Ministero di turno.La turista olandese è stata soccorsa in Questura dai sanitari del 118 che hanno, comunque, constatato l’assenza di gravi conseguenze fisiche. I poliziotti le hanno restituito la collana.