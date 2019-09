Ubriaco, dopo lite con convivente minaccia i vicini e oppone resistenza alla Polizia

Ieri sera, domenica 1 settembre, le volanti della Questura di Siena sono intervenute nella zona di piazza d’Armi, poiché un 40enne si era introdotto abusivamente nel giardino dei vicini di casa, rompendo il cancelletto d’ingresso, per cercare il suo portafogli che la convivente, al termine di un violento litigio, aveva poco prima scaraventato fuori dalla finestra.L’uomo, in stato di alterazione da sostanze alcooliche, nonostante le legittime rimostranze dei proprietari del giardino e l’intervento dei poliziotti della Questura che hanno cercato subito di condurlo all’esterno, ha continuato ad offendere ripetutamente sia i poliziotti che i condomini, poiché riteneva questi ultimi responsabili del furto del suo portafogli.Alla fine i poliziotti, anche per evitare che la situazione degenerasse, sono stati costretti a condurlo all’esterno con la forza e, nonostante l’energica resistenza opposta, a bloccarlo e condurlo in Questura a bordo di una volante.Poco dopo peraltro il suo portafogli è stato rinvenuto dagli agenti non nel giardino dove si era abusivamente introdotto, ma sul balcone sovrastante di un appartamento dello stesso stabile.Il portafogli è stato restituito al proprietario che, al termine dell’attività di Polizia, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di violazione del domicilio e danneggiamento, oltre che per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.