Siena, rompe con un pugno il lunotto di un'auto parcheggiata e oppone resistenza ai Carabinieri intervenuti

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 2 settembre, carabinieri della Stazione di Siena Centro hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena una comunicazione di notizia di reato inerente alla denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, a carico di un 23enne, residente a Siena in zona Ravacciano.Attorno all’una e trenta di stanotte, il giovane denunciato, in piazza La Lizza, ha infranto con un pugno il lunotto posteriore di un’autovettura che si trovava parcheggiata, di proprietà di una 50enne senese che risiede nei dintorni. Nell'atto il 23enne si è procurato una ferita lacero contusa alla mano destra, con notevole perdita di sangue.Alcuni passanti dopo aver assistito all’episodio hanno chiamato i Carabinieri al 112 che sono intervenuti immediatamente sul posto con due pattuglie. Non ancora soddisfatto da tale performance l’uomo ha opposto resistenza all’azione di controllo e identificazione svolta dai militari, che alla fine hanno avuto la meglio sul giovane.Trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte per essere medicato, il 23enne non ha riferito ai militari i motivi che lo hanno indotto a tale comportamento.