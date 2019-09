Alessandro Masi (Pd) interviene sullo spazio pubblico di S. Andrea a Montecchio

"E’ da tempo che in questo Consiglio comunale il Gruppo consiliare PD va dicendo che senza confronto non c’è condivisione. Lo abbiamo detto anche in occasione della insensata abolizione delle consulte territoriali dei cittadini, ma è come dirlo al vento." Così un intervento del capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Siena, Alessandro Masi.



"Così, a rimetterci sono appunto i cittadini, come per lo spazio pubblico di S. Andrea a Montecchio, dato in gestione dallo scorso mese di maggio all'associazione Siena Roller Team dal nostro Comune.



Ora, la vicenda rischia di contrapporre, da una parte, il mancato coinvolgimento dei residenti, che senza un’informazione e un confronto preventivi lamentano i disagi della limitazione di un bene comune e la compatibilità della nuova attività con le esigenze del quartiere; dall’altra, le famiglie dei ragazzi della Siena Roller Team, che confidano in uno spconsiazio stabile per le loro attività sportive e che in associazione hanno fatto concreti sacrifici per questo e cercato, da soli, il dialogo con i residenti.Nel mezzo c’è il Comune, che si è barricato dietro il rito dell’atto amministrativo, senza accompagnarlo con un’informativa ed un confronto preventivo con i cittadini.



Oggi, e a questo punto, non serve solo dire che questa Amministrazione ha sbagliato - è sotto gli occhi di tutti - ma occorre favorire un dialogo e delle soluzioni.



In questo senso, il Gruppo consiliare PD è disponibile per promuovere e contribuire all’incontro tra residenti e l’associazione Siena Roller Team, per avviare un vero dialogo tra cittadini che non hanno interessi contrapposti, ma che subiscono tutti disagio da questa situazione e che hanno invece bisogno di cercare insieme le necessarie soluzioni dal Comune."