Al via la stagione della pallanuoto senese

Riaprono i battenti del settore pallanuoto della UISP Siena. Oggi, lunedì 2 settembre, ricominciano gli allenamenti delle squadre AcquaGol, Under 13, Under 15 e Under 17 in preparazione dei campionati che si svolgeranno in primavera.La UISP Pallanuoto Siena comprende un consistente settore giovanile, composto da circa 60 atleti di età dagli 8 ai 17 anni, in costante crescita numerica, che durante la scorsa stagione hanno conseguito buoni risultati nei campionati regionali UISP di categoria: da segnalare, il terzo posto della squadra Under 15/17 e il quinto posto della formazione Under 13.L’anno prossimo, a differenza di quello passato, le squadre saranno iscritte a tutti i campionati regionali di ogni categoria giovanile, a partire dagli Acquagol, i più piccoli, unica formazione iscritta alla rassegna FIN, fino agli Under 17.Per coloro che volessero avvicinarsi al meraviglioso mondo della pallanuoto, che quest’anno ha visto la nostra nazionale maggiore vincere il titolo mondiale, mercoledì 4 settembre alle ore 18, alla piscina Acquacalda, si terranno le selezioni gratuite e aperte a tutti i nati dall’anno 2012 all’anno 2007. Per chi non potrà esserci, sarà comunque possibile prenotare alcune lezioni di prova durante gli allenamenti scrivendo a pallanuotosiena@gmail.com, telefonando al 3334444868 o direttamente alla piscina Acquacalda.