Venerdì 6 settembre la festa provinciale della Lega Siena

"Sarà una serata di festa e convivialità – dichiara il commissario provinciale della Lega, senatore Tiziana Nisini –, un’occasione di incontro e confronto dei vertici del partito con militanti, simpatizzanti su diversi temi: sanità, sicurezza, immigrazione, politiche regionali e del governo. In moltissimi si stanno avvicinando alla Lega, condividendo le nostre idee a favore del territorio e le battaglie del nostro segretario federale Salvini”.



Sale l’attesa per la festa provinciale della Lega Siena, che si terrà venerdì 6 settembre. Oltre al commissario Nisini, che ricopre anche la carica di segretario d’aula del Senato, a livello provinciale ci sarà il segretario della Val d’Elsa Riccardo Galligani e gli eletti di tutta la provincia senese, capoluogo compreso. La cena, che si terrà presso il ristorante "La Capannina" in via Cassia Sud a Siena alle 20, si caratterizzerrà per la presenza in pratica assoluta di tutti gli eletti toscani nelle varie consultazioni elettorali, come mai accaduto sinora a Siena.



Saranno presenti l’eurodeputata Susanna Ceccardi, i senatori Manuel Vescovi e Rosellina Sbrana, l’onorevole Guglielmo Picchi con tutti gli altri rappresentanti alla Camera del territorio toscano: onorevoli Mario Lolini, Manfredi Potenti, Donatella Legnaioli ed Edoardo Ziello. Arriverà inoltre in rappresentanza degli eletti a livello nazionale l’onorevole Daniele Belotti.



Con loro sarà presente, per confrontarsi anche sul lavoro svolto in Consiglio regionale, il capogruppo Lega Elisa Montemagni, unitamente a tutti i rappresentanti in Consiglio regionale: Marco Casucci, Jacopo Alberti, Luciana Bartolini e Roberto Biasci.



Ad accogliere i quasi 200 partecipanti (molte di più erano le richieste ma per questioni organizzative e di sicurezza si sono chiuse le prenotazioni, informano gli organizzatori), l’intera dirigenza toscana, con la presenza oltre che di Susanna Ceccardi e di Elisa Montemagni, del responsabile organizzativo Andrea Barabotti, del responsabile amministrativo Elena Vizzotto e del responsabile dei giovani Federico Bussolin.



“Questa cena - conclude Tiziana Nisini - è il perfetto coronamento e riconoscimento del lavoro svolto da tutta la squadra nell’ultimo anno”.