''Mobilità solidale e servizi di prossimità'', progetto vincente per l'associazione Le Bollicine

L'associazione Le Bollicine, in partenariato l'associazione Invalidi Civili sezione di Siena, l'associazione Paraplegici e l'associazione Asedo, hanno realizzato il progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi "Mobilità solidale e servizi di prossimità" 2018. Al progetto hanno aderito anche il Comune di Sovicille e la Società della Salute Senese.“Mobilità per tutti” ha preso avvio a febbraio di quest'anno e, già nei primi sei mesi di attuazione, i risultati ottenuti sono stati maggiori delle previsioni iniziali. Il progetto, frutto della co-progettazione delle associazioni, ha promosso lo svolgimento di servizi di trasporto di natura non specialistica ma con contenuto sociale, culturale, accompagnamenti ad attività sportive, attività culturali (teatro,cinema, conferenze, mostre, impegni associativi) disbrigo pratiche, visite mediche, cene al ristorante, gite, concerti, viaggi.Gli interventi, rivolti a tutti i soci delle rispettive associazioni e svolti con i mezzi e personale propri, hanno visto il coinvolgimento di 53 persone, a cui sono stati garantiti almeno 40 servizi pro-capite per un totale di 2.120 servizi.Tra le attività sperimentali portate avanti nel progetto c'è stato l'accompagnamento sugli autobus urbani ed extraurbani dei soci delle associazioni, nei tragitti casa-lavoro, casa-luoghi di aggregazione, casa-supermercato.Gli interventi non sono stati indirizzati su servizi continuativi, ma si sono prefissati l'obiettivo di essere un valore aggiunto per migliorare le opportunità di relazione dei beneficiari. La programmazione e lo svolgimento dei servizi era volto a mantenere costantemente la centralità delle proposte sulle persone essendo soggetti attivi nelle scelte e nella programmazione del quotidiano.Considerato il grande successo, in termini di adesioni e di servizi offerti, Le Bollicine hanno aderito al nando 2019 con lo scopo di potenziare i risultati conseguiti e proseguire sul cammino di un'autonomia possibile per tutti. A partire dalla mobilità.