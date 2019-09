Manca la badante e lascia lâ€™anziana madre invalida chiusa in casa: 62enne denunciato dalla Polizia

Ieri mattina, mercoledì 4 settembre, nella zona di San Prospero a Siena, le volanti della Questura sono intervenute per verificare una segnalazione, giunta al 113, di urla d’aiuto di un’anziana provenienti da alcune ore dall’interno di un appartamento.Sul posto i poliziotti hanno accertato che da un’abitazione posta al primo piano si udivano grida e richieste di aiuto e chi si trovava all’interno dell’appartamento stava battendo violentemente sulle finestre della terrazza nel tentativo di attirare l’attenzione dall’esterno.Gli agenti, entrati nel palazzo ed individuata la porta dell’appartamento, hanno chiamato la donna, che nel frattempo ha continuato a chiedere aiuto riferendo di sentirsi male, di essere chiusa in casa e di non poter aprire.Dopo aver richiesto l’invio di un’ambulanza, i poliziotti, tramite i vicini, sono riusciti a contattare il figlio che, giunto sul posto dopo pochi minuti, ha consentito l’accesso nell’appartamento.All’interno i poliziotti hanno trovato la donna 85enne adagiata sul fianco di una panca, scossa e spossata oltre che sofferente per evidenti problematiche di salute tanto che era costretta ad usare un deambulatore per muoversi.I poliziotti hanno così accertato che il figlio già da molte ore aveva lasciato la madre, di solito assistita da una badante, sola in casa chiudendo la porta dall’esterno con una doppia mandata, per evitare che uscisse di casa.Tale condotta stava continuando da almeno venti giorni, da quando si era interrotto il rapporto con la badante, con il figlio che saltuariamente, durante la giornata, andava a trovare la madre.Rassicurata dall’intervento dei poliziotti e dall’arrivo del figlio, l’anziana è stata quindi affidata alle cure dei sanitari ed accompagnata presso il locale pronto soccorso per verificare le sue condizioni di salute.Al termine degli accertamenti i poliziotti hanno comunicato al figlio che dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dell’illecita condotta tenuta nei confronti dell’anziana madre per i reati di violenza privata e di abbandono di persona incapace.