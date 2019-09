Siena, il Consiglio comunale di martedì 10 settembre 2019

I lavori a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria lunedì 29 luglio, alle ore 9, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamentoI lavori alla scuola primaria Saffi e le condizioni di sicurezza della struttura in vista della riapertura dell’anno scolastico sono stati oggetto di un’interrogazione urgente presentata da Claudio Cerretani (In Campo). Il consigliere ha ricordato che "entro l’ormai trascorso 31 agosto avrebbero dovuto essere ultimati i lavori alla scuola primaria Saffi", ma che in vista del 16 settembre, data in cui inizieranno le lezioni "ancora oggi il cantiere continua ad essere presente, complessivamente immutato rispetto a un mese fa, rendendo il complesso scolastico ancora non agibile in assoluta sicurezza". Da qui la richiesta di avere "puntuali informazioni su come verrà garantito il regolare inizio dell’anno scolastico 2019-2020, assicurando la piena sicurezza, dentro e fuori l’edificio per i ragazzi che la frequentano, i loro insegnanti e il personale non insegnante".A rispondere l’assessore all’Istruzione, Clio Biondi Santi, che ha ricordato la vicenda a partire dal 29 ottobre 2018 quando a causa del maltempo si era scoperchiato il tetto della scuola, per arrivare a ieri, 9 settembre, data dell’ultimo sopralluogo. "I lavori all'interno della Saffi – ha detto l’assessore - sono pressoché conclusi, sia in ordine alle tinteggiature delle aule sottostanti l'intervento, sia in ordine alla sostituzione dei corpi illuminanti". "Già stati effettuati più sopralluoghi anche con il personale docente e scolastico proprio per assicurarsi che la ripresa dell'attività didattica possa coincidere con ulteriori migliorie: come la riduzione della trama della ringhiera storica della scala che verrà messa a norma anche se vincolata". Per quanto concerne il tetto i lavori "sono da tempo conclusi ed entro domani, 11 settembre, e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'edificio sarà liberato da ogni ponteggio". "E’ motivo di orgoglio di questa amministrazione – ha proseguito - essere riuscita a rispettare i tempi auspicati e previsti, ed ancora di più esserci riuscita rimanendo nei limiti delle somme originariamente stanziate". L’assessore ha dunque sintetizzato il cronoprogramma che prevede "entro domani, mercoledì, lo smontaggio del ponteggio, tra giovedì e venerdì lo smontaggio della gru. Rimarranno i blocchi di base del macchinario che verranno tolti la settimana prossima". Infine all’interno dell’istituto "le aule sono tutte fruibili, e al piano superiore sono stati installati led, al piano inferiore la sostituzione sarà fatta nella pausa natalizia. Ovviamente i lavori interni esulano da previsto a seguito di quanto accaduto a fine ottobre 2018".Cerretani, nella replica, ha affermato che "sarò soddisfatto della risposta se lunedì sarà sgomberato il cantiere da ogni orpello, visto che era stato già promesso di farlo entro il 31 agosto. Tanto più che a ieri non era stato mosso nemmeno un bullone e che i tempi di smontaggio di una gru non così rapidi: mi auguro dunque che i giorni persi saranno recuperati. Ho fiducia nelle affermazioni dell’assessore, e altrimenti avremo comunque modo di riaffrontare la questione in quest’aula".L'assemblea consiliare ha approvato il progetto definitivo di fattibilità tecnica ed economica, redatto dagli uffici comunali, sulla trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la ex SS 73 Levante e viale Europa, e la contestuale variante al Regolamento urbanistico.L'intervento, già inserito nella Programmazione triennale dei LLPP, riguarda, come ha illustrato l'assessore all'Urbanistica Francesco Michelotti "l'intersezione di due strade in località Due Ponti, percorsa da alti flussi veicolari che entrano nell'area urbana dalla direttrice sud-est, lungo la viabilità principale Bettolle-Siena, e da quelli diretti nella zona commerciale e artigianale di viale Europa, nonchè sulla stessa direzione di raccordo tra il centro e le zone urbanizzate e densamente popolate di Taverne d'Arbia e Ruffolo"."Il progetto è stato seguito in modo particolare dall'assessore Massimo Sportelli e poi illustrato ed approvato dalla Giunta, e la parte urbanistica si rende necessaria per l'adozione della variante; nel merito possiamo dire che in seguito al completamento, negli ultimi anni, delle lottizzazioni e degli edifici nella zona di viale Europa - ha proseguito - questo nodo viario ha subito un incremento del traffico veicolare e un conseguente peggioramento del livello di sicurezza per pedoni e veicoli, soprattutto per le svolte a sinistra. L'intersezione, infatti, essendo priva di canalizzazione dei flussi, presenta un notevole carattere di pericolosità incrementato dall'andamento rettilineo della strada statale che favorisce un'alta velocità degli autoveicoli da e verso il raccordo Bettolle-Siena. La realizzazione della rotatoria non solo migliorerà la viabilità, ma ne aumenterà la sicurezza cercando di eliminare i numerosi incidenti dovuti alle manovre di svolta"."In seguito allo studio preliminare di massima – ha specificato Michelotti - la rotatoria è risultata migliorativa anche dal punto di vista della circolazione, mitigando la velocità dei mezzi in transito e trasformando le manovre di svolta a sinistra, a monte della rotatoria, in manovre di svolta a destra, previa inversione di marcia all'incrocio".In questo modo chi proviene da sud, diretto verso il distributore di benzina, anziché svoltare a sinistra verso quest'ultimo, invertirà la direzione alla rotatoria e poi girerà a destra; mentre i veicoli che arrivano da viale Europa, all'intersezione successiva e diretti verso Siena, anziché proseguire a sinistra all'incrocio, si dirigeranno a destra sulla strada statale per invertire il senso di marcia alla rotatoria."Il progetto, per un costo stimato di 300mila euro, oltre alla realizzazione della rotatoria con isole rialzate per canalizzare le corsie di ingresso/uscita, prevede anche la messa in sicurezza della fermata del trasporto pubblico, in direzione sud, con la ricucitura del percorso pedonale proveniente dai Due Ponti fino a viale Europa".I lavori comprendono: gli ampliamenti della sede stradale per l'inserimento della rotatoria e corsie di canalizzazione del traffico; la realizzazione di un'opera di sostegno per il terreno a monte della rotatoria stessa, costituita da un tratto in paratia di pali e due tratti con muri in cemento armato; fresatura e nuova asfaltatura dell'area interessata dall'intervento; nuove isole spartitraffico rialzate e marciapiedi; sistemazione e messa in sicurezza della fermata del trasporto pubblico; segnaletica orizzontale e verticale, adeguamento della pubblica illuminazione e della fognatura bianca."Non è necessario - ha concluso Michelotti - effettuare alcun intervento di compensazione ambientale, poichè le opere da realizzare non comportano effetti negativi sull'ambiente".L'assemblea consiliare ha rideterminato i compensi annui dei Revisori dei Conti del Comune, l'organo di revisione economico-finanziaria, con compiti di collaborazione con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo, con espressione di parere sulla proposta di rendiconto di gestione, e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione stessa."L'aggiornamento dei compensi, fermi al 2005, – come ha spiegato il presidente della Commissione Programmazione, Bilancio e Affari Generali Mauro Marzucchi– è dovuto alle maggiorazioni, previste dalla recente normativa e dai principi stabiliti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, in base ai quali ai due componenti del Collegio verranno erogati 12mila euro annui e al Presidente 18mila, anche in ragione dell’aumento dei compiti assegnati".La rideterminazione dei compensi ha tenuto conto anche del nuovo limite massimo per la fascia demografica di appartenenza dell'Ente, e di quanto previsto nell'Atto di Orientamento del 13/7/2017 dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali, specificatamente per i criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità relativi all'attribuzione del compenso.Il presidente Marco Falorni ha informato l'aula che Alessandra Bagnoli è il nuovo capogruppo di “Fratelli d’Italia”.Inoltre ha aggiunto di aver ricevuto la comunicazione delle dimissioni di Maurizio Forzoni come componente della Commissione di studio per la revisione del Regolamento per il Palio.In apertura della seduta consiliare il sindaco Luigi De Mossi ha comunicato all’aula le ultime nomine effettuate dall’amministrazione comunale.Nello specifico per il Cda di Sei Toscana: presidente Leonardo Masi, vicepresidente Filippo Severi e i consiglieri Stefano Bina, Massimo Cini e Stefano D’Incà.Per il Collegio dei Revisori di Siena Parcheggi S.p.A. Maria Cristina Adurno ha sostituito il dimissionario, per motivi personali, Stefano Falaschi.Il consesso è stato inoltre informato che l’assemblea dei soci della Società della Salute, lo scorso 25 luglio, ha nominato il sindaco Luigi De Mossi componente della Giunta esecutiva.Al termine delle informazioni il primo cittadino ha ringraziato, a titolo personale e a nome di tutto il consiglio comunale, Luciano Borghi per il prezioso e appassionato lavoro svolto in qualità di direttore della Biblioteca Comunale degli Intronati, e che dopo 41 anni si appresta ad andare in meritata pensione.