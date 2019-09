Fabio Massimo Castellani (Voltiamo Pagina): ''Parcheggi abusivi negli spazi riservati ai permessi Ztl''

"Il fenomeno dei parcheggi abusivi nella Ztl è su livelli allarmanti; ciò in danno dei diritti dei titolari di permesso ztl che pagano il “bollino” per il parcheggio". Così interviene il consigliere comunale del Gruppo Voltiamo Pagina, Fabio Massimo Castellani.



"In particolare durante gli eventi cittadini (Palio, feste di Contrada, o altre manifestazioni) si verifica la sosta abusiva in modo molto elevato.



Nella seduta consiliare di oggi ho effettuato un’interrogazione proponendo alla giunta le seguenti soluzioni: diversa e più visibile segnaletica verticale e orizzontale che evidenzi le aree di parcheggio riservate ai possessori di permessi ztl; maggiore e costante controllo da parte della Polizia Municipale per sanzionare i trasgressori; incremento dei posti disponibili nei parcheggi in occasione di eventi particolari.



Il vicesindaco Andrea Corsi ha confermato nella sua risposta un programma di rifacimento della segnaletica e l’impegno a maggiori controlli da parte della Polizia Municipale a partire già dai prossimi mesi. Mi impegnerò a verificare l'esecuzione di quanto dichiarato, non essendo più procrastinabile la sua soluzione".