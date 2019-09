Siena, rapina alla Coop delle Grondaie: arrestato 20enne dopo colluttazione con gli addetti alla vigilanza

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Siena, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale una comunicazione di notizia di reato, relativa alla denuncia in stato di libertà per rapina impropria di un 20enne dell'Ecuador, residente a Siena che, nonostante la giovane età, è una vecchia conoscenza dei militari dell'Arma, in relazione a precedenti denunce.Ieri pomeriggio, martedì 10 settembre, all’interno del centro commerciale Le Grondaie, il 20enne è stato sorpreso dal personale addetto alla sicurezza dopo aver rubato diverse bottiglie di alcolici ed alcuni cosmetici.Vistosi scoperto il giovane, per guadagnarsi una via di fuga, si è scagliato con violenza contro gli addetti alla vigilanza, ingaggiando una colluttazione con gli stessi che fortunatamente non ha prodotto danni fisici per nessuno.Una volta immobilizzato, il giovane è stato consegnato alla pattuglia dell’Arma nel frattempo intervenuta, a seguito della richiesta alla centrale operativa di viale Bracci. L’uomo è quindi stato condotto in caserma e denunciato alla magistratura senese. L’intera refurtiva è stata recuperata integra.