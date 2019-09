Siena, rubano una confezione di bottiglie di vino e scappano per le vie del centro: denunciati per furto aggravato

Un 22enne ed un 43enne sono stati denunciati dalla Polizia per furto aggravato di tre bottiglie di vino.Ieri sera, martedì 10 settembre, in via della Sapienza a Siena, approfittando della distrazione del gestore di un esercizio commerciale preposto alla vendita di prodotti locali, i due sono riusciti ad impossessarsi di un cartone di vino esposto all’esterno della vetrina del negozio.Il gestore, tramite il 113, ha così allertato la locale Sala Operativa mentre i due si sono dati alla fuga ma, per loro sfortuna, sono stati notati da un uomo che ha assistito a tutta la scena e li ha inseguiti fino al vicolo della Palla a Corda dove si sono disfati di due bottiglie, poi restituite al proprietario.Poco dopo i due sono stati individuati e fermati dalla Polizia in piazza Indipendenza, con la terza delle bottiglie sottratte nascosta dietro una colonna del loggiato.Condotti in Questura, sono stati identificati nei due senesi, già conosciuti alle forze dell’ordine poiché gravati da precedenti penali.Al termine degli accertamenti effettuati dai poliziotti delle volanti, i due sono quindi stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per il concorso nel reato di furto aggravato.