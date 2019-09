Servizi bus: da lunedÃ¬ 16 settembre scatta lâ€™orario invernale e scolastico

In vigore alcune novità che interesseranno l’organizzazione di servizi urbani ed extraurbani

Da lunedì 16 settembre, in coincidenza con le riapertura delle scuole, torneranno in vigore gli orari invernali dei servizi urbani ed extraurbani di Tiemme, compresi i servizi scolastici. In contemporanea saranno introdotte alcune modifiche ai servizi sul territorio.Linea s5La corsa delle ore 19.40 dal Petriccio, con transito alle ore 19.54 da piazza del Sale, prolungherà il percorso dal bivio di Bossi fino a Pianella.Linea s32La corsa delle ore 6.00 dal bivio di Bossi anticiperà la partenza alle ore 5.55 da Pianella, in direzione Siena (piazza del Sale). Anche la corsa delle ore 6.35 dal bivio di Bossi anticiperà la partenza alle ore 6.30 da Pianella, in direzione Siena (piazza Gramsci).Linea 112La corsa delle ore 16.20 da Torrenieri per Montepulciano nei giorni del venerdì sarà posticipata alle ore 16.45, in coincidenza con la linea 119 delle ore 16.30 proveniente dagli Istituti Scolastici Superiori che effettuano il rientro pomeridiano a Montalcino.Linea 116La corsa feriale delle ore 13.50 da Siena autostazione per San Lorenzo-Monticiano sarà posticipata alle ore 14.05.Linea 127La corsa con validità invernale delle ore 14.15 da Siena (Autostazione via Lombardi) per Pianella e Gaiole in Chianti sarà posticipata alle ore 14.20, così da consentire la coincidenza con la linea 573 proveniente dalla Scuola Mattioli.La linea 573La corsa partirà alle ore 14.10 dalle scuole Mattioli di Ravacciano in conseguenza del posticipo dell'orario scolastico di uscita studenti.Linea 134La corsa delle ore 13.40 da Villa Nova - Castelnuovo Berardenga per Siena sarà anticipata alle ore 13.35Linea 131 Siena-FirenzeLa corsa rapida da Siena per Firenze delle ore 6.20 sarà anticipata alle ore 6.15; così come la corsa rapida da Siena per Firenze delle ore 6.25 sarà anticipata alle ore 6.20.Linea 130Tutte le corse della linea 130 effettueranno fermata in Piazza Mazzini a Poggibonsi: la nuova fermata per la salita e discesa utenti, in entrambe le direzioni (Siena e San Gimignano) sarà in corrispondenza della palina PR40C.Sempre per la linea 130 viene istituita una nuova corsa, in partenza da Poggibonsi per San Gimignano alle ore 16,30 con validità il sabato.In seguito della riorganizzazione di piazza Mazzini a Poggibonsi, viene spostato il nuovo capolinea per le linee urbane 302, 308 e 310 in via Sardelli (angolo piazza Mazzini), in corrispondenza della nuova palina PR505. Le linee urbane 301 e 305, le linee scolastiche (135, 350, 351, 353, 354, 358, 359, 361, 950), le linee extraurbane provinciali (120, 126, 129, 130 in entrambe le direzioni, 133, 135 e 136) e le linee extraurbane regionali (linea 131 rapida e ordinaria) effettuano capolinea in via definitiva in piazza Mazzini. Le fermate di via Trento PR436 in direzione via Senese e PR017 lato piazza Mazzini saranno soppresse.Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile visitare il sito internet di Tiemme www.tiemmespa.it accedendo alla sezione rnews oppure tramite la App Tiemme mobile.