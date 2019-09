Il Capitano Ivan Cesare nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Siena

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Siena. E’ il Capitano Ivan Cesare, che ne ha assunto il comando avvicendandosi con il Capitano Antonio Di Palo il quale, in attesa dell’assegnazione del nuovo comandante, lo ha retto congiuntamente al proprio incarico di comandante della Compagnia di Siena.



La designazione del Capitano Ivan Cesare completa il quadro del riassetto normativo, disposto dall’Autorità di vertice a decorrere dal 1° gennaio 2019, volto ad una distribuzione più moderna e razionale dei compiti operativi del Corpo. In tal senso è stato istituito, in seno al Comando Provinciale, il Gruppo di Siena alle cui dipendenze sono state collocate l’omonima Compagnia nonché le Tenenze di Montepulciano, Poggibonsi e Chiusi Scalo.



L’Ufficiale, classe 1985, è nato a Dugenta (BN) e si è diplomato presso il Liceo Scientifico di Telese Terme prima di intraprendere il suo percorso in Guardia di Finanza, avvenuto nel 2005 con l’ingresso in Accademia.

Al termine del quinquennio di formazione è stato destinato al comando della Sezione Operativa Pronto Impiego della Compagnia di Fasano (Baschi Verdi); successivamente, dal 2012 e sino al 2015 ha diretto, in un contesto territoriale fortemente permeato dalla criminalità organizzata, il Nucleo Operativo del Gruppo di Locri per poi assumere il comando della Compagnia di Colleferro sino al nuovo attuale incarico di vertice al Gruppo di Siena.

L’Ufficiale è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.