A Siena arriva ''Pay and Go'', il biglietto del bus si paga con un beep

Presentato il nuovo servizio di monetica attivato su tutti i bus dei servizi urbani

Siena all’avanguardia nella monetica applicata ai servizi di trasporto pubblico grazie a “Pay and Go”, il nuovo servizio di monetica attivato da Tiemme su oltre 100 bus della flotta urbana, in collaborazione con AEP Ticketing Solutions.Ieri, giovedì 12 settembre, l’attivazione ufficiale dell’innovativo servizio e la presentazione a stampa ed operatori durante il convegno promosso in collaborazione con Club Italia nella Sala Calvino di Palazzo Squarcialupi, in piazza Duomo a Siena.Presenti il presidente di Tiemme Spa, Massimiliano Dindalini; il presidente di Club Italia e direttore generale di Tiemme Spa, Piero Sassoli; l’assessore ai Trasporti del Comune di Siena, Andrea Corsi; il direttore di Club Italia, Claudio Claroni, e l’amministratore delegato di AEP, Giovanni Becattini. Tra gli interventi del convegno anche l’assessore ai Trasporti della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli.Le caratteristiche del progettoPay and Go è un sistema di pagamento a bordo che funziona con tutte le carte bancarie contactless: per l’utente fare il biglietto diventa molto semplice ed intuitivo. Salendo sul bus urbano, sarà sufficiente avvicinare la propria carta contactless alla nuova obliteratrice (che nella fase di start-up del progetto affiancherà quelle tradizionali, che continueranno a leggere i biglietti cartacei), attendere il bip di convalida e la luce verde, quindi accomodarsi a bordo. Il biglietto sarà a tutti gli effetti un titolo di viaggio urbano, dal normale costo di 1,50 euro, senza nessuna maggiorazione, e dalla solita validità pari a 70 minuti. L’operazione è veloce: nessuna registrazione è richiesta; nessuna data di scadenza da ricordare; l'addebito arriva direttamente sul proprio estratto conto e, in caso di controllo da parte dei verificatori di Tiemme, al passeggero basterà comunicare al verificatore le ultime 4 cifre della sua carta di credito per consentire il riscontro tramite gli appositi terminali di cui il personale è dotato. Un sistema anche estremamente sicuro: per nessun motivo l’utente dovrà consegnare la propria carta di credito ai verificatori e, inoltre, se inavvertitamente si avvicina di nuovo la carta di credito alla macchinetta, la stessa non effettuerà altri prelievi visto che rileverà in automatico un biglietto in corso di validità. Pay and Go consente di fare il biglietto anche per altri passeggeri fino ad un massimo di 5 persone.La tecnologia AEPAlla base di questa evoluzione, apparentemente semplice ma in realtà molto complessa, vi è la tecnologia di AEP Ticketing Solutions, un’azienda toscana (a Signa, in provincia di Firenze) che opera da oltre venti anni in Italia, Francia e altri paesi esteri, fornendo non solo le moderne validatrici contactless, eredi delle antiche obliteratrici elettromeccaniche, ma anche le relative soluzioni software, nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative. Il nuovo servizio è realizzato con la collaborazione di Intesa San Paolo, Mastercard e VISA. L’azienda fiorentina sta lavorando a nuove tecnologie, mentre altre sono già in campo, come ad esempio la lettura ottica dei QR-code, le App per smartphone, i servizi web e altre soluzioni per la Mobility As A Service (MAAS).La comunicazione all’utenzaIl progetto è accompagnato da una campagna di comunicazione sviluppata da Tiemme con lo slogan “Pay and Go” presente all’esterno e all’interno dei bus (anche in lingua inglese). In particolare i pollicini che si muovono dentro il centro storico di Siena divengono unità informative del progetto, in grado di comunicare tutte le informazioni sull’uso della carta e di lanciare un forte messaggio di stimolo all’utilizzo del mezzo pubblico, proprio perché più facile. Anche le paline e le pensiline di fermata urbane prevedono fogli informativi per illustrare le caratteristiche dell’iniziativa e fornire istruzioni utili prima di salire a bordo. Ulteriori informazioni sono reperibili online, nella home page del sito www.tiemmespa.it e sulla pagina Facebook dell’Azienda (Tiemme Spa), dove un video descrive le operazioni da compiere a bordo per fare il biglietto in modalità contactless.