Controlli della Polizia nel centro storico di Siena

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena, con l'intervento congiunto degli agenti delle Volanti, nel pomeriggio di venerdì 13 settembre, hanno effettuato mirati servizi di controllo del territorio, su disposizione del questore Capuano.Sono state passate al setaccio piazza del Mercato, Piazza del Campo e le strade limitrofe, per prevenire e contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti e impedire ogni situazione di illegalità della città.Nel corso del servizio, sono state identificate circa 50 persone, perlopiù giovanissimi, sia italiani che stranieri.Uno dei controllati, cittadino gambiano di 20 anni, ospitato in una struttura di accoglienza della provincia, è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish ed è stato pertanto segnalato al Prefetto di Siena per l'uso personale di stupefacenti.I servizi di prevenzione proseguiranno anche in altre zone della città nei prossimi giorni.