Polizia Stradale, Fratelli d’Italia: ''Siena e Montepulciano, organici al collasso. Intervenga il prefetto''

Fabrizio Rossi: “Siamo vicini ai poliziotti che tutti i giorni rischiano sulle strade”



“La situazione è molto preoccupante e non è da prendere sotto gamba”. Così interviene il portavoce provinciale di FdI, Fabrizio Rossi, in merito agli organici della Polizia Stradale di Siena e Montepulciano.



“Gli organici - continua Fabrizio Rossi – della Polizia stradale di Siena, come aveva già denunciato alcuni giorni fa anche il sindacato di categoria FSP, sono al collasso. La grave carenza di personale e l’errato impiego delle risorse umane sul territorio, portano gli uomini e le donne della stradale a lavorare incessantemente, con pericolo non solo degli stessi operatori che giornalmente sono sulle nostre strade, ma anche e soprattutto per i cittadini, di fronte alle crescenti necessità, facilmente riscontrabili anche sugli organi di stampa.



Ci giunge notizia che i locali della caserma della Polizia stradale di Montepulciano, sono pericolosi e in uno stato di abbandono che non risulterebbe degno di ospitare una istituzione come quella della Polizia di Stato”.



“Fratelli d’Italia – conclude Fabrizio Rossi – in questo particolare momento è vicina agli uomini e donne della Polizia stradale, e si attiverà in ogni sede e luogo affinché questo stato di cose cessi immediatamente, la dignità delle persone viene prima di ogni altra cosa. Chiediamo quindi un intervento del Prefetto di Siena, massima istituzione del governo, affinché sia garantita un'attenzione maggiore a coloro che difendono i cittadini di questa nazione."