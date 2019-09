Siena, coppia di trentenni dimora in albergo per una settimana e scappa senza pagare

Ieri, martedì 17 settembre, il responsabile di un albergo della zona nord di Siena ha chiamato il 113 denunciando come una coppia di ospiti si fosse appena allontanata dalla struttura senza saldare il conto.I due avevano già destato sospetti all'uomo in quanto, per una settimana, oltre ad avere pernottato nella nell'albergo avevano anche fruito dei pasti del servizio ristorante consumando spesso diverse vivande extra nel corso della giornata. L’albergatore, al lievitare del conto, ha chiesto quindi ai due un acconto sul dovuto ma, con una scusa, la coppia si è allontanata dall'albergo con al seguito due grosse buste.Insospettito dal fatto, l'albergatore ha quindi provveduto ad una verifica rendendosi così conto che la camera era stata abbandonata e che i due, per trarlo in inganno nel corso della repentina fuga, avevano lasciato nella stanza il trolley vuoto.Le volanti della Polizia, dopo aver ricostruito la messinscena truffaldina della coppia, hanno iniziato le ricerche, individuandoli presso un'altra struttura alberghiera a Colle di Val d'Elsa.Gli agenti del Commissariato di Poggibonsi si sono recati quindi sul posto dove li hanno rintracciati e identificati: si tratta di un sardo e di una toscana, entrambi senza fissa dimora. I due sono quindi stati denunciati all'Autorità giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta.