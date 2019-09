Uscita del Comune di Siena dalla rete Rete Ready, Sena Civitas ''plaude all'assessore Pugliese''

"Di fronte alle scomposte reazioni del PD e delle componenti fortemente ideologizzate e intolleranti del mondo LGBT, la reazione pacata e chiara dell’assessore alle Pari Opportunità Sara Pugliese appare inattaccabile e condivisibile." Così un intervento del Gruppo consiliare di Sena Civitas."Non esistono discriminazioni di serie A e discriminazioni di serie B e la stella polare, come giustamente indicato nella delibera della Giunta comunale, è l’articolo 3 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [omissis]”.Del resto, se è vero, come dice la Giunta, che già da un anno non venivano svolte attività da parte del Comune in seno alla Rete Ready, la reazione di oggi dei citati soggetti appare comunque poco credibile e di conseguenza strumentale.La nostra posizione in merito, espressa alcuni giorni or sono dalla nostra mozione, è allineata quindi a quella dell’assessore: niente percorsi preferenziali immotivati, niente partnership con chi ancora oggi non rinuncia ad avere posizioni intransigenti e allo stesso tempo niente sconti per chi discrimina ingiustamente."