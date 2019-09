Masi e Micheli (Pd): ''Il Comune di Siena si è dimenticato di Taverne d’Arbia''

Luca Micheli, consigliere comunale Pd, e Alessandro Masi capogruppo, hanno presentato tre interrogazioni su Taverne



“I bambini di Taverne d’Arbia anche per quest’anno non potranno avere una palestra a disposizione nel plesso scolastico di Presciano, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, promessa a più riprese dal vice sindaco Andrea Corsi, è ferma al palo, come malauguratamente l’’eliminazione delle barriere architettoniche di via Principale", sono questi i titoli di tre interrogazioni al sindaco di Siena che Luca Micheli, consigliere comunale e Alessandro Masi, capogruppo del Pd, hanno presentato nei giorni scorsi.



“Taverne d’Arbia con i suoi circa 2.500 abitanti è la frazione più popolosa del Comune di Siena - commentano Luca Micheli e Alessandro Masi – e necessita di un ‘attenzione costante per dare le risposte ai residenti, ed in particolare alle fasce più deboli della popolazione.



“Dopo oltre un anno di amministrazione De Mossi parlano i fatti - prosegue Micheli – perché il Comune di Siena si è completamente dimenticato di Taverne. La giunta non si può certo appellare alla mancanza di risorse dal momento che prima ha accettato supinamente che il governo gialloverde dell’epoca facesse razzia dei soldi destinati al bando per le periferie, e adesso non si sta mobilitando per chiedere il ripristino di quei fondi o per ricercare altri fonti di finanziamento.”



“Nei giorni scorsi abbiamo sollecitato i nostri parlamentari, che ora fanno parte della maggioranza di governo, affinché si impegnino ad inserire le risorse per le periferie nella prossima legge di stabilità in modo da ottenere quelle necessarie per gli interventi sulla nostra città - concludono Micheli e Masi -. Nel frattempo noi incalzeremo il Comune di Siena per verificare gli stati di avanzamento della progettazione, fino alla cantierabilità di queste opere”