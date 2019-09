Siena, muore 35enne in scontro tra scooter e auto

Un uomo di 35 anni è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 8 di questa mattina, sabato 21 settembre, sulla strada Grossetana tra Costalpino e Sant'Andrea, nel comune di Siena.La vittima viaggiava in sella a uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. Le condizioni del 35enne sono apparse subito gravi. I sanitari inviati dal 118 hanno tentato di rianimarlo ma l'uomo è deceduto poco dopo. Sul posto anche Polizia municipale, Carabinieri e Vigili del fuoco.