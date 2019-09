Pista pattinaggio Sant'Andrea, intervento di Fabio Massimo Castellani (Voltiamo Pagina)

"La situazione che si è venuta a creare a Sant'Andrea è la fotografia di come il Pd verso il Comune sia entrato nella fase dell'odio." Così un intervento del consigliere comunale di Voltiamo Pagina, Fabio Massimo Castellani.



"La realizzazione di una tensostruttura destinata ad una associazione di pattinaggio era stata programmata da tempo; era stata anche comunicata sul territorio mediante una attività di volantinaggio. Ciò a fronte della disponibilità della Giunta di venire incontro alle necessità dei cittadini e delle altre associazioni del territorio.



Il Pd e il circolo Arci hanno favorito un clima negativo: il danneggiamento della struttura non è certamente opera del Pd o del circolo Arci ma è figlio del clima ostile. La perdita del potere non è stata né accettata né elaborata dal Pd che non si rende conto che l'alternanza è una ricchezza della democrazia specie dopo i disastri che neppure la 2ª Guerra Mondiale o la peste del '300 avevano provocato. Il Pd faccia politica e non odio ingiustificato."