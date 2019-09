''Un partito sbagliato'', l'associazione Polis presenta il libro sul Pd di Antonio Floridia

"Il Pd è un partito sbagliato?", lunedì 30 settembre con Barzanti, Bezzini e Ceccuzzi al circolo Arci di Fontebecci

"Il Pd è riformabile? L’impianto statutario e organizzativo ha avuto un peso sul continuo avvicendarsi delle leadership uscite dalle primarie? Come superare la cristallizzazione correntizia che lo condiziona tuttora? Il partito di popolo a vocazione maggioritaria è ancora possibile o la palude proporzionale è ineluttabile?" Sono queste le domande che si pongono migliaia di elettori e di militanti del Partito Democratico ed alle quali ha cercato di dare una risposta Antonio Floridia con il suo libro “Un partito sbagliato” edizioni Castelvecchi."L’analisi di Floridia, esperto di sistemi elettorali, abbraccia tutto l’arco temporale di vita del Pd dalle primarie del 14 Ottobre 2007 sino alla sconfitta elettorale del 2018 - spiega l'associazione Polis -, passando per il quadriennio renziano e poco prima per il progetto di Fabrizio Barca, che appare ancora oggi il tentativo più credibile di riformare il Pd. Un contributo, quello di Floridia, lucido e autorevole sul piano politologico che regala al Pd una fotografia di se stesso, certamente impietosa ma del tutto realistica ed alla quale non può sottrarsi,Interrogativi ed analisi ancora più incalzanti se messi in relazione con l’attualità politica caratterizzata dalla costituzione del governo Conte bis, sostenuto da un partito tradizionale come il Pd e da un aspirante non partito come il Movimento 5 Stelle e dall’abbandono dal partito di un altro segretario. Dopo Pierluigi Bersani anche Matteo Renzi ha dato vita ad una nuova formazione politica."L’occasione per un confronto aperto a tutti sarà la presentazione del libro “Un partito sbagliato” di Antonio Floridia, promossa dall’associazione Polis per lunedì 30 settembre alle ore 18, presso il circolo Arci di Fontebecci, in strada Chiantigiana 222, Monteriggioni, Siena.Si confronteranno con l’autore Roberto Barzanti, editorialista e opinionista oltre che ex sindaco di Siena, Simone Bezzini, consigliere regionale e Franco Ceccuzzi, presidente di Polis.