Da Siena alle sfilate di Milano: Luigi Raimo Official Hair Stylist con Wella nella capitale della moda

Luigi Raimo protagonista dei backstage della Milano Fashion Week 2019

Il salone Raimo Hair Salon punto di riferimento per la bellezza a Siena è Official Hair Stylist, insieme a Wella, della Milano Fashion Week 2019, dal 17 al 23 settembre, lavorando nei backstage dei più prestigiosi brand del made in Italy e non solo.“Partecipare alla Milano Fashion Week è stata un’esperienza davvero speciale, ho potuto vivere il fermento creativo, la passione per la moda e le tendenze – dichiara Luigi Raimo, titolare di “Raimo Hair Salon” –. Le ispirazioni che mi arrivano lavorando nei backstage si trasformano nel salone in nuove idee per rendere ancora più belle le clienti che tutti i giorni si affidano alle nostre cure”.Il salone Raimo Hair Salon a Siena, in via S. Martini 19, si contraddistingue per la grande preparazione, professionalità e creatività del team sempre aggiornato grazie a programmi di formazione all’avanguardia, e apprezzato per le altissime performance dei prodotti Wella utilizzati: dalle colorazioni in grado di rispondere a ogni esigenza, ai prodotti care e styling, ai trattamenti specifici per esaltare con competenza la bellezza di ogni tipo di capelli. Passione e amore verso il proprio lavoro e la cura verso ogni persona che si affida loro ne fanno un tratto distintivo.