Siena, modifiche alla viabilitÃ  per la Festa della vittoria della Contrada della Selva

Da mercoledì 25 settembre dalle ore 8 fino alle ore 10 di domenica 6 ottobre, in occasione della Festa della vittoria della Contrada della Selva, in piazzetta della Selva, via Franciosa, via di Vallepiatta, vicolo del Pozzo sarà in vigore il divieto di transito e di sosta permanente con rimozione coatta; in via Fosso di Sant’Ansano senso unico alternato con diritto di precedenza per la direttrice normalmente consentita con ingresso e uscita da piazzetta delle Due Porte; mentre in piazzetta della Selva e fino ai numeri civici 8-10 divieto di sosta permanente.Inoltre, sempre dal 25 settembre al 6 ottobre, lo spazio di sosta in via di Vallepiatta riservato agli invalidi sarà trasferito in una zona vicina alla stessa via.In piazza San Giovanni e in via dei Pellegrini sarà in vigore il divieto di transito da giovedì 26 settembre dalle ore 11 fino alle ore 24 di domenica 6 ottobre, e divieto di sosta permanente con rimozione forzata sabato 5 ottobre dalle ore 18 alle ore 24.In piazza San Giovanni divieto di transito pedonale, con deroga per i soli residenti e per i partecipanti alla cena della vittoria, sabato 5 ottobre dalle ore 18 alle ore 24.Si comunica, inoltre, sempre dal 26 settembre al 5 ottobre, che lo spazio di sosta di piazza San Giovanni riservato agli invalidi sarà trasferito in una zona vicina alla stessa via.