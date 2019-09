Da Norcia arriva un messaggio: ''Grazie a Siena Per abbiamo acquistato la Panda''

Piccolo tangibile traguardo raggiunto a seguito della mostra mercato che a maggio in Piazza del Campo ha proposto i tesori agroalimentari dei comuni colpiti dal terremoto

“Grazie alla vostra generosità abbiamo potuto acquistare la Panda”. È un semplice messaggio whatsapp accompagnato da una foto della nuova auto ad informare l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli, che la prima edizione di “Siena Per” è arrivata dritta all’obiettivo preposto.Senza alcuna retorica, senza nessuna volontà celebrativa, a scrivere è l’associazione “Tutti i Colori del Mondo” di Norcia che si occupa di disabilità, che ha deciso di investire i soldi raccolti durante la manifestazione senese nell’acquisto di un auto necessaria per lo svolgimento delle loro attività in un territorio che il terremoto ha duramente colpito rendendo difficoltosi anche i servizi di collegamento.Sull’auto, a ricordo della collaborazione, anche il logo del Comune di Siena e di “Siena per” la manifestazione ideata dall’amministrazione comunale nella volontà di offrire un aiuto concreto a chi si è trovato vittima di catastrofi naturali e che ancora fa fatica a ripartire.“Il messaggio arrivato dagli amici dell’associazione “Tutti i Colori del Mondo” di Norcia – commenta Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena – è stato un vero regalo. Un piccolo, ma significativo traguardo che ci riempie di orgoglio e che racconta il cuore grande di Siena. Mi preme pertanto ancora una volta ringraziare tutti i senesi che hanno sostenuto “Siena Per” e tutti coloro che hanno lavorato per permettere di realizzare questo appuntamento, che vorremmo ripetere anche il prossimo anno”.