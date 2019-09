In occasione del concerto per la Notte dei Ricercatori, dal prossimo venerdì, 27 settembre, a partire dalle ore 17 fino alle ore 3 di sabato 28 divieto di transito in Piazza del Campo tra gli incroci con via Duprè e via di Salicotto.Sempre il 27 dalle ore 20.30 alle ore 24 divieto di transito nel Casato di Sopra: per i veicoli tra le intersezioni con via della Fonte e Casato di Sotto, e per gli autocarri nel tratto tra san Pietro e vicolo della Fonte.