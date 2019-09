Siena, ragazzo della Guinea vive per strada: intervento dell'Amministrazione comunale

"In riferimento all'articolo apparso sulla cronaca locale del Corriere di Siena di qualche giorno fa e relativo ad un ragazzo nativo della Guinea Bissau (e non, come scritto, del Ghana), occorre precisare che è stato ed è oggetto di interessamento da parte di questa Amministrazione." Così un intervento dell'Amministrazione comunale di Siena.



"Il caso mi è stato segnalato sabato mattina attraverso i social da un cittadino al quale ho dato prontamente una risposta -. Afferma l'assessore ai servizi sociali Francesca Appolloni -. Immediatamente, infatti, ho provveduto ad attivare sia la Polizia Municipale che la Caritas; quello che colpisce, però, è il diniego, fermo e ripetuto, da parte del ragazzo a trovare un sostegno nelle strutture, da noi proposte, presenti sul territorio comunale".



Sull'argomento interviene anche l'assessore alla sicurezza Francesco Michelotti: "Dal momento che la persona è risultata essere perfettamente in grado di intendere e di volere e che, da sabato, pur con regolare residenza nel territorio comunale, rifiuta qualsivoglia forma di aiuto mentre insiste a bivaccare nelle immediate vicinanze di un luogo di culto e di un plesso scolastico - spiega Michelotti - l'Amministrazione si impegna a prendere tutte le misure necessarie atte a garantire il rispetto del decoro e della sicurezza urbana".



"Sinergia e sincronia tra gli assessorati, dunque - conclude la nota dell'Amministrazione comunale, per garantire aiuto a chi versa in condizioni di bisogno ma anche il rispetto delle regole del vivere civile".