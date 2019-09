Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 30 settembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno lunedì 30 settembre alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 168 2019 RELAZIONE CONSOLIDATA SUI RISULTATI GLOBALI DELLE GESTIONI DI ENTI ED ORGANISMI COSTITUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI – ART. N. 152, 2° COMMA, D.LGS N. 267/00 – ESERCIZIO 2018 – PRESA D'ATTO.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 184 2019 BILANCIO CONSOLIDATO 2018 – APPROVAZIONE.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 183 2019 ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DEGLI INTRONATI – VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 – APPROVAZIONE.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 151 2019 L.R. 2 DEL 02.01.2019 – REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – APPROVAZIONE.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 193 2019 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA – GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – APPROVAZIONE, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 194 2019 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA – GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – APPROVAZIONE, INTEGRAZIONE E MODIFICA DEI VIGENTI PATTI PARASOCIALI.7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 177 2019 SANTA MARIA DELLA SCALA - COMMISSIONE DI STUDIO – NOMINA.8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 178 2019 REGOLAMENTO PER IL PALIO - COMMISSIONE DI STUDIO - SOSTITUZIONE COMPONENTE.9 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 158 2019 RECESSO DEL COMUNE DI SIENA DALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE MUSEI SENESI.10 APPROVAZIONI VERBALI 181 2019 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (10/09/2019).11 COMUNICAZIONI 182 2019 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.12 INTERROGAZIONE 160 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, TOMMASO BARTALINI, CARLO MARSIGLIETTI, FABIO MASSIMO CASTELLANI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI SAN MINIATO.13 INTERROGAZIONE 161 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI, FABIO MASSIMO CASTELLANI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I SOCI DEL CONSORZIO DEGLI ESERCENTI DI CERCHIAIA.14 INTERROGAZIONE 162 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, BARBARA MAGI, CARLO MARSIGLIETTI, TOMMASO BARTALINI, FABIO MASSIMO CASTELLANI IN MERITO AI PROBLEMI EMERSI IN UN INCONTRO TENUTO CON I CITTADINI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI ISOLA D'ARBIA.15 INTERROGAZIONE 159 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI SUL FUTURO GSK.16 INTERROGAZIONE 163 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUL PASSAGGIO DELLE GARE DI APPALTO IN TEMA DI “SOCIALE”, PER DIVERSI MILIONI DI EURO ANNUI, DAL COMUNE ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE, CON RINUNCIA ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DIRETTO.17 INTERROGAZIONE 164 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI SULLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'NELLA ZONA DI VIALE TOSELLI DA STRADA DI BUSSETO FINO ALLA ROTONDA DEI DUE PONTI: A CHE PUNTO SIAMO?18 INTERROGAZIONE 173 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO AL QUARTIERE DI TAVERNE – PASSAGGI PEDONALI SOPRAELEVATI.19 INTERROGAZIONE 174 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO AL COMPLESSO SCOLASTICO DI PRESCIANO.20 INTERROGAZIONE 175 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE INTENZIONI DI RIQUALIFICARE LA ZONA DEI PISPINI E LA PARTE FUORI LE MURA.21 INTERROGAZIONE 176 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO DAVIDE CIACCI IN MERITO AL PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SIENA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ROLLER TEAM” PER LA PRESA IN CURA E LA RIGENERAZIONE DELLA PISTA POLIVALENTE DI SANT'ANDREA A MONTECCHIO.22 INTERROGAZIONE 186 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOSSA DAL COMUNE E CONTRASSEGNATA DALLO SLOGAN “SIENA DESTINAZIONE CONGRESSUALE”.23 INTERROGAZIONE 187 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO AL QUARTIERE DI TAVERNE – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.24 INTERROGAZIONE 188 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.25 INTERROGAZIONE 189 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AL FUTURO DEL COMPLESSO MUSEALE DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.26 INTERROGAZIONE 190 2019 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLO STATO DI DEGRADO IN CUI VERSA LA GRADINATA DELLO STADIO COMUNALE ARTEMIO FRANCHI.27 INTERROGAZIONE 192 2019 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI IN MERITO ALLO STATO DELLA CONNETTIVITA'NELLE ZONE DI PIAN DELLE FORNACI, COSTALPINO, VOLTE ALTE E S. ANDREA.28 MOZIONE 18 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE.29 MOZIONE 165 2019 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI USCITA DEL COMUNE DI SIENA DALLA RETE RE.A.DY E REALIZZAZIONE PROGETTI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE.30 MOZIONE 191 2019 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, DAVIDE DORE, ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DI UN RIFERIMENTO EMAIL PER FAVORIRE IL CONTROLLO SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA PUBBLICA.