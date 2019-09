Autopalio, Bezzini (Pd) sostiene la battaglia dei sindaci: ''Anas si muova''

“Condivido la posizione dei sindaci e mi auguro che presto Anas renda nota la programmazione dei lavori sulla Siena-Firenze”. Così il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini che ancora una volta ribadisce il suo sostegno alla battaglia dei sindaci per l’Autopalio e sottolinea “la necessità che Anas presenti al più presto un complessivo programma di interventi, con la previsione di tempi e risorse ben definite”.Bezzini ricorda che proprio nell’ultimo consiglio è stata approvata la mozione di cui è primo firmatario e che va proprio in questa direzione. Nell’atto, sottoscritto anche da Serena Spinelli (gruppo Misto), Bezzini condivide la preoccupazione dei sindaci per la sicurezza dell’infrastruttura e sostiene la necessità che i lavori riprendano tempestivamente.“Anas – si legge nella mozione - dovrà inoltre mettere in atto tutte le azioni necessarie per la ripresa dei lavori sul viadotto dei Falciani e per eliminarle altre criticità del tracciato”.