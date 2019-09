Bonus bebè, ''Grazie a Sena Civitas corretto ''in parte'' l’errore di un ''impossibile'' ottenimento del Bonus''

"Il Circolo Sena Civitas saluta con soddisfazione l’allargamento dei criteri di erogazione del contributo alla natalità “Benvenuto al Mondo” deciso dalla Giunta comunale." Così l'inizio di una nota del Circolo."Nell’auspicare che allo stesso venga data adeguata pubblicità, ci piace sottolineare che anche in questo caso, come già accaduto più volte dall’inizio di questa legislatura comunale, il nostro Circolo ha esercitato un sano e costruttivo compito verso l'Amministrazione, evidenziando aspetti o richiedendo chiarimenti affinchè venissero adottati provvedimenti orientati al massimo bene comune della cittadinanza. Nello specifico, ricordiamo che il nostro consigliere Staderini aveva per l’appunto rivolto una interrogazione proprio per rappresentare l’eccessiva ristrettezza dei criteri di assegnazione del contributo, inadeguati a fornire un segnale tangibile di incoraggiamento alle nascite in un territorio purtroppo caratterizzato da un persistente calo demografico.L’Amministrazione, preso atto della validità delle nostre osservazioni ha dato corso ad un intervento che auspichiamo possa eventualmente essere ulteriormente esteso alla luce della sperimentazione dello stesso (nel concreto, in presenza di 323 nati nel 2018 e prendendo a riferimento il bonus di 200 euro, con il meccanismo precedente sarebbero scaturiti 400 bonus da assegnare ma solo a chi aveva redditi familiari lordi inferiori a circa 18.000 euro; oggi il reddito viene portato a 36.000 euro ma ancora senza redistribuzione degli avanzi di cassa).In questo senso, sarà nostra cura verificarne con l’Amministrazione i risultati tra 6 mesi."