conosciildifensorecivico, appuntamento a Siena

Siglato accordo tra Provincia e Difensore civico regionale: venerdì 27 settembre alla Camera di Commercio una nuova tappa del ciclo di incontri sul territorio

La campagna di comunicazione #conosciildifensorecivico, inaugurata da Sandro Vannini per far conoscere opportunità e attività legate al Difensore civico della Toscana, segna un’altra tappa nel territorio regionale e precisamente a Siena, dove venerdì 27 settembre alle 11, nella sede della Camera di Commercio (piazza Matteotti, 30), si terrà un nuovo incontro con istituzioni, cittadinanza e imprese.“Dopo Pistoia, dove abbiamo aperto il primo sportello di mediazione e soluzione delle controversie, e Arezzo, dove abbiamo inaugurato il secondo, Siena è un centro particolarmente importante nella mappa dei diritti dei cittadini in Toscana - sottolinea Sandro Vannini -. Con questa iniziativa – annuncia – andiamo a far conoscere il servizio sui territori e, grazie alle convenzioni con le amministrazioni provinciali, apriamo sportelli decentrati. Lo sportello senese permetterà a tutti, incluse associazioni dei consumatori e del volontariato, di avere un punto di riferimento diretto e gratuito per la trasmissione delle istanze di malfunzionamento dei servizi della pubblica amministrazione”.Venerdì 27, alle 11, faranno gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio di Siena/Arezzo Massimo Guasconi e il segretario generale Giuseppe Salvini. Interverranno il prefetto di Siena, Armando Gradone, e il presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli.L’intervento di Sandro Vannini precederà quello, conclusivo, del presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani.Moderatrice dell’incontro sarà Virginia Masoni, responsabile comunicazione Confindustria Toscana Sud.Nell’occasione sarà illustrato l’accordo di collaborazione per l’apertura dello sportello di difesa civica locale sul territorio senese e saranno presentati alcuni casi significativi delle attività del Difensore civico.Dal primo febbraio 2018 – quando è entrato in carica l'attuale Difensore cvico regionale, Sandro Vannini – sono pervenute oltre 2mila istanze, di cui sono state risolte positivamente più dell'85 per cento. Il Difensore civico esercita anche funzioni di mediatore, con specifico riferimento al settore dei servizi pubblici e dei contenziosi in materia sanitaria. Ad esempio, nel corso del 2018, sono state definite circa 300 procedure di conciliazioni in materia di servizio idrico, per un valore economico del contenzioso trattato di circa due milioni di euro.Il Difensore civico tutela i diritti delle persone nei confronti delle amministrazioni pubbliche (Regione, Province, Comuni, aziende sanitarie, ecc.) e dei gestori di pubblici servizi (acqua, trasporti, gas, luce, poste e comunicazioni, ecc.) ma anche in merito a questioni come tributi, ambiente e urbanistica, sanità e politiche sociali, immigrazione, attività economiche, pubblico impiego, diritto di accesso e diritto allo studio.La Provincia di Siena ha siglato un accordo col Difensore civico regionale affinché l’importante ruolo svolto da questa figura venga non solo conosciuto ma anche agevolato, facendo in modo che i cittadini abbiano un interlocutore e un tramite sul territorio di residenza.In virtù dell’accordo siglato la Provincia di Siena collaborerà con il Difensore civico regionale, Sandro Vannini, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni di tutela proprie della Difesa civica e favorire lo sviluppo e la qualità della Difesa civica nell’ambito del territorio della Provincia di Siena.La Provincia di Siena garantirà pertanto la possibilità di un accesso agevole e semplificato ai servizi di tutela di competenza del Difensore civico regionale attraverso l’URP della Provincia di Siena, che sarà anche punto di raccolta delle istanze dei soggetti interessati, di collegamento con l’ufficio regionale di difesa civica e di inoltro delle istanze al Difensore Civico regionale, nonché l’attività di promozione e di diffusione della conoscenza del ruolo e delle funzioni del Difensore civico, attraverso iniziative divulgative, anche congiunte, e di campagne di informazione al fine di rendere nota la possibilità di accesso gratuito alla tutela non giurisdizionale dei diritti per contenziosi con le Pubbliche amministrazioni.È possibile rivolgersi al Difensore civico regionale via mail, con procedura online o di persona negli sportelli presenti in Regione e nei presidi locali (tutte le info su www.difensorecivicotoscana.it ).