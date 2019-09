Comitato promotore di Siena cittÃ  per lo Sport 2021, Staderini (Sena Civitas): ''OpportunitÃ  per valorizzare il mondo sportivo senese''

Comitato promotore di Siena città per lo Sport 2021, Staderini (Sena Civitas): ''Opportunità per valorizzare il mondo sportivo senese''

"Adesso si ri-parte con un rinnovato Comitato promotore di Siena città per lo Sport 2021, che avrà davanti a sè un lavoro importante da svolgere quanto importante per lo sport cittadino: questo deve essere presa come un'opportunità per valorizzare il "variegato mondo sportivo" senese e non solo." Così l'inizio di un intervento di Pietro Staderini, consigliere comunale di Sena Civitas.



"Occorrerà coniugare il tema della formazione culturale allo sport come stile di vita, con l'attività sportiva "sul campo", impostazione che ha anche importanti ricadute positive in tema socio-sanitario, indirizzando l'orizzonte verso una società della salute.



A tale scopo è un valore e un'opportunità la presenza nei nostri impianti di squadre e atleti di standing qualitativi elevati, che stanno partecipando a meeting e competizioni di alto livello. Queste sono realtà che sono utili come testimonial portatori di esperienze da condividere e possono dare un contributo virtuoso ed essere esempio per i nostri giovani.



Quindi, con alte aspettative, auguriamo buon lavoro al nuovo Comitato."