Invito a Palazzo Sansedoni, la Fondazione Mps aderisce all’iniziativa ABI-ACRI

Sabato 5 ottobre dalle 10 alle 19 visite guidate gratuite

La Fondazione Mps aderisce anche quest’anno ad “Invito a Palazzo, Arte e storia nelle Banche e nelle Fondazioni di origine bancaria”, la manifestazione promossa dall’ABI-Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con ACRI-Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio che, giunta alla XVIII edizione, promuove l’apertura delle sedi storiche delle banche, delle fondazioni e delle casse di risparmio per l’intera giornata di sabato 5 ottobre. Per l’occasione, la Fondazione aprirà la sua sede, Palazzo Sansedoni, con visite guidate gratuite, dalle ore 10 alle 19.Sede della Fondazione Monte dei Paschi, Palazzo Sansedoni si affaccia su Piazza del Campo e ha il suo nucleo originario in una torre del Duecento, abbattuta nel 1760. L’attuale sistemazione si deve ad un riassetto ed ampliamento compiuto nei secoli XVII e XVIII, durante il quale venne realizzata anche la facciata su Piazza, da considerarsi di stile neogotico ante litteram. Gli ambienti interni del palazzo sono impreziositi da una ricca decorazione pittorica realizzata nel corso del Settecento dai pisani Antonio e Francesco Melani e dai fiorentini Giovan Battista Ferretti e Pietro Anderlini, ai quali si devono le allegorie e le quadrature illusionistiche che distinguono le sale più significative; mentre altri ambienti denotano, ormai, caratteri neoclassici con colori pastello e stucchi dorati.Il visitatore verrà accompagnato lungo il percorso museale al piano nobile di Palazzo Sansedoni che ospita la Collezione Opere d’Arte, composta da opere e manufatti significativi per il panorama storico-artistico del territorio senese, riportati a Siena dalla Fondazione dopo che erano andati dispersi nel corso dei secoli. La visita guidata permetterà di far conoscere la storia del Palazzo, dei personaggi che lo hanno abitato, e, di conseguenza, della storia della città e dei suoi tesori nascosti.Durante tutto l’anno Palazzo Sansedoni è visitabile su richiesta, contattando Vernice Progetti Culturali allo 0577.226406, oppure inviando una mail a info@verniceprogetti.it. Inoltre, sempre tramite Vernice Progetti, la Fondazione riserva una speciale attenzione alle scuole di Siena e provincia con il progetto “A scuola di arte e storia a Palazzo Sansedoni”, al fine di svelare la storia, la tradizione e l’arte delle epoche dal 1300 al 1900 circa, con la possibilità di co-progettare con i docenti iniziative didattiche specifiche relative ai diversi percorsi formativi degli istituti.