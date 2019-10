Siena, controlli antidroga della unità cinofile della Guardia di Finanza

Negli ultimi giorni, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena hanno intensificato i controlli nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutta la provincia, in particolare nel capoluogo cittadino anche con l’ausilio delle unità cinofile.I controlli hanno interessato, prevalentemente, i luoghi di maggiore aggregazione giovanile, le principali arterie stradali di accesso alla città, nonché le aree destinate a snodo dei trasporti urbani ed extraurbani, tra le quali la stazione ferroviaria e i capolinea degli autobus.In particolare, i militari hanno passato al setaccio il centro storico cittadino, concentrandosi in via Salicotto e piazza del Mercato, zone in cui si registra una massiccia presenza giovanile fino a notte inoltrata.E’ proprio grazie al fiuto delle unità cinofile del Corpo – i pastori tedeschi “Banda” e “Duncan” – che due giovani, un diciottenne albanese ed un ventiquattrenne italiano, sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana e quindi sono stati segnalati alla locale Prefettura."Le attività a presidio del territorio proseguiranno costantemente anche nei prossimi giorni - spiegano i finanzieri senesi -, battendo le restanti zone del centro storico cittadino ed estendo i controlli in tutta la provincia.Il dispositivo messo in atto, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, testimonia ancora una volta la costante tutela attuata su tutto il territorio di competenza dalle Fiamme Gialle senesi a salvaguardia, in particolare, dei più giovani, della salute ed incolumità pubblica."