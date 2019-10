Collegamenti Siena-Chiusi, Ceccarelli: ''Dal vicesindaco di Siena Corsi proposte irrealizzabili, promuova piuttosto i servizi esistenti''

"Tra Siena e Chiusi ci sono 89 chilometri di linea ferroviaria a binario unico, un'infrastruttura che per le sue caratteristiche tecniche non può essere percorsa a velocità elevate senza compromettere la sicurezza. Quindi, nella realtà dei fatti, oggi il tratto tra Siena e Chiusi non può avere tempi di percorrenza in treno con tempi inferiori ad un'ora, nemmeno eliminando tutte le fermate. Prevedendo soste solo in una o due stazioni si ha la stessa durata di un viaggio con bus diretto. La situazione reale è questa e l'ho già resa nota al Comune di Siena, e quindi anche al vicesindaco Corsi, sia a parole che con una lettera inviata nei mesi scorsi". A parlare è l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, in risposta alle critiche mosse alla Regione dal vicesindaco di Siena Andrea Corsi circa l'utilità per i senesi delle fermate Av a Chiusi.



"Quindi nessuna 'risposta vaga' da parte mia – prosegue Ceccarelli -, ma la semplice esposizione di come stanno le cose. L'introduzione di una coppia di treni in coincidenza delle fermate degli Av a Chiusi avrebbe un grosso impatto su tutta la programmazione della linea, andando a scombinare anche le tracce dei principali treni pendolari in direzione opposta. E tutto questo avverrebbe senza un reale e significativo vantaggio nell'abbattimento dei tempi di percorrenza per chi da Siena deve raggiungere l'Av.



Il vicesindaco Corsi, prima di lanciarsi sulla stampa con proposte facili, ma impossibili da realizzare, pensi a promuovere il servizio, condizione sine qua non per mantenere la fermata a Chiusi degli AV, e soprattutto l'uso dei bus Chiusi–Siena che, grazie alla scarsissima pubblicità fatta oggi viaggiano quasi vuoti, come sottolinea il sindaco di Chiusi Bettollini. Un amministratore pubblico – conclude Ceccarelli - deve tener conto della realtà, adoperarsi perché i servizi oltre ad essere istituiti siano conosciuti ed utilizzati".